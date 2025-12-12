Кравцов рассказал о своем любимом писателе

Им министр просвещения назвал поэта Александра Пушкина

Редакция сайта ТАСС

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал поэта Александра Пушкина своим любимым писателем, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, Александр Сергеевич Пушкин", - сказал он, отвечая на вопросы зрителей, на панельной дискуссии "Пространство знаний: поддержка и развитие школьных библиотек" на I Международном форуме школьных библиотекарей в Национальном центре "Россия".

Министр также посоветовал всем прочитать новые единые государственные учебники по истории для 10-11-х классов. Он поделился, что сам прочитал его "от корки до корки".

I Международный форум школьных библиотекарей проходит 11-12 декабря в Москве, организаторами являются общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ. Целью форума является проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению и развитие школьных библиотек, он объединил 1 тыс. участников.