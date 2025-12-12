Российские студенческие отряды и ФМБА провели акцию по донорству крови

Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина отметила, что такие мероприятия стали важной частью добровольческой работы РСО

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провели акцию "РСО помогает" по донорству крови и ее компонентов и вступлению в федеральный регистр доноров костного мозга. Мероприятие прошло на площадке мультиформатного пространства "СО.Здание" в Москве, сообщает пресс-служба РСО.

"В акции приняли участие порядка 50 человек: сотрудники центрального штаба Российских студенческих отрядов, участники движения из Москвы и Московской области, а также курсанты Военного университета имени князя Александра Невского, 22 из них вступили в регистр доноров костного мозга", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель правления РСО, член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, донорские акции стали важной частью добровольческой работы РСО.

"Мы не только сдаем кровь и вступаем в федеральный регистр доноров костного мозга, но и рассказываем участникам о том, как устроено донорство, кому оно помогает, какие есть ограничения и меры поддержки. Спасибо каждому, кто сегодня подарил кому-то шанс на жизнь. Лично у меня была уже 20 донация, а наших друзей из ФМБА России я благодарю за партнерство и помощь как в проведении акций, так и в развитии медицинского направления РСО", - приводятся ее слова.

"РСО помогает" - всероссийская акция, направленная на системное развитие донорского движения в молодежной среде. За два года к проекту присоединились свыше 2 500 человек. ТАСС является генеральным информационным партнером РСО.