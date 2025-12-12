Федор Конюхов отмечает 74-летие на одиночной станции в Антарктиде

Как сообщил сын путешественника и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, праздник приходится встречать в условиях мощного циклона

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Российский путешественник Федор Конюхов отмечает свой 74-й день рождения на первой в мире одиночной исследовательской антарктической станции, расположенной на острове Смоленск (Ливингстон). Как сообщил его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов, праздник приходится встречать в условиях мощного циклона.

"Свой 74-й день рождения Федор Конюхов встречает в Антарктиде, на острове Смоленск (Ливингстон), архипелаг Южные Шетландские острова. Погода суровая. В эти дни 12 и 13 декабря острова будут находится во власти мощного циклона, ветер 35-45 узлов", - написал Оскар Конюхов в своем Telegram-канале.

Зная о надвигающейся непогоде, путешественник подготовил к ней свою палатку по мере возможности. "Конечно, такую непогоду спокойнее пережидать в деревянном домике, но логистические возможности позволили доставить на острова только палаточный лагерь", - отметил его сын.

Первая в мире одиночная исследовательская антарктическая станция заработала 21 ноября. "Местные животные уже привыкли к человеку на острове. По всей видимости они приняли человека в свою среду и не обращают внимания, что позволяет Федору созерцать береговую жизнь в абсолютно естественной среде", - отметил Оскар Конюхов.

Путешественник собирает данные для научных исследований и ведет ежедневные метеонаблюдения, которые в перспективе могут быть полезными при планировании постоянно действующей российской станции на острове. "Не было ни одного дня, чтобы поработать творчески, хотя команда завезла 20 холстов и масляные краски. Холодно и ветрено. Пока Федор делает карандашные наброски и рисунки", - поделился его сын.

Об экспедиции

На острове Конюхов проведет серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова и уровня загрязнения воздуха. На согласование проекта в международных органах ушло два года, но в итоге все страны, изучающие Антарктиду, подписали разрешение. Научными партнерами экспедиции выступают Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и ФГБУ "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт".

Если эксперимент с одиночной станцией, выполняющийся за счет спонсорских средств, окажется успешным, в следующий раз Федор Конюхов планирует отправиться в Антарктиду зимой, чтобы провести там девять месяцев, в том числе в условиях полярной ночи, когда к нему невозможно будет доставить провизию. Впоследствии штаб надеется, что этот опыт откроет путь к созданию новой круглогодичной российской антарктической станции.

Как отметили в штабе экспедиции, их проект призван еще раз напомнить мировому сообществу историю открытия Антарктиды и субантарктических островов русскими моряками. Значительная часть Южных Шетландских островов была нанесена на карту российской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" в 1819-1820 годах, и изначально имела русские названия - Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино, - но позже получили английские топонимы, которые сейчас фигурируют на международных картах.