В Юнармии опровергли данные о создании детского дома на базе 155-й бригады ТОФ

На публикуемых фейках использовали неофициальный бланк, указали неправильные реквизиты и юридический адрес вместо положенного фактического

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Распространяемая в СМИ информация о создании "Юнармии" и Минобороны России детского дома на базе 155-й гвардейской бригады морской пехоты является ложной. Об этом сообщили в пресс-службе "Юнармии".

Ранее Telegram-каналы и региональные СМИ публиковали информацию о создании "Юнармией" и российским военным ведомством детского дома для детей с психологическими проблемами.

"11 и 12 декабря в информационном пространстве (Telegram, сайты-агрегаторы, региональные паблики) зафиксировано массовое распространение сообщений о якобы создании детского дома имени Марата Казея на базе 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с участием "Юнармии" и Минобороны России. Документ, оформленный "под официальное письмо" "Юнармии", не имеет отношения к движению и является подделкой", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что на публикуемых фейках был использован неофициальный бланк, указаны неправильные реквизиты и юридический адрес вместо положенного фактического. Кроме того, на фейк-публикациях имели место недостоверные ссылки на законы, фактические ошибки в описании воинских частей и применение неэтичных и непрофессиональные формулировок.

"Сейчас материал распространяется синхронно в разных каналах, с одинаковыми формулировками и эмоциональной риторикой, без каких-либо ссылок на официальные источники. Призываем участников, партнеров и СМИ опираться только на официальные каналы коммуникации движения", - подчеркнули в "Юнармии".