Комитет ГД одобрил законопроект об отказе от ежегодных деклараций госслужащих

Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные/муниципальные должности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которыми в том числе предлагается уйти от ежегодного декларирования доходов госслужащих и законодателей, сведения о доходах и расходах они будут предоставлять только при возникновении конкретных оснований.

"Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы 16 декабря 2025 года для рассмотрения в первом чтении", - говорится в решении комитета, размещенном в думской электронной базе.

Законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изменения предлагается внести в законы "О противодействии коррупции" и "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также в законы, устанавливающие статус отдельных лиц и правовые основы прохождения госслужбы различных видов. Обязательное декларирование сохранится при поступлении на службу, приеме на работу в отдельные организации и при назначении на государственные/муниципальные должности. Кроме того, декларации потребуются при переводе госслужащего из одного органа власти в другой или включении в федеральный кадровый резерв.

По действующему законодательству высокопоставленные госслужащие и законодатели должны представлять декларации о своих доходах и расходах, а также доходах и расходах супругов и несовершеннолетних детей ежегодно до 1 апреля. Среди тех, на кого распространяются эти требования, - высшее руководство страны, парламентарии, представители министерств, судебной системы и ряда других структур.

При этом с 2023 года эти сведения не публикуются: в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым декларации чиновников о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе не должны на время специальной военной операции публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ, как ранее.