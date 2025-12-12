Ямпольская: новые учебники по литературе увеличат выбор книг для чтения в школах

Они не содержат революционных изменений, сообщила советник президента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новые единые учебники по литературе не содержат революционных изменений, они предполагают мобильность в выборе произведений для изучения. Об этом на первом Международном форуме школьных библиотекарей сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал журналистам о том, что новые учебники по литературе и русскому языку для 5-7-х и 10-11-х классов появятся в российских школах с 1 сентября 2027 года. Учебники для 1-4-х и 8-9-х классов, как уточнила в ходе проведения форума Ямпольская, готовят к 1 сентября 2028 года.

"Никаких революционных изменений, естественно, в программу никто вносить не собирался. В некоторых случаях мы просто даем вариативность. Например, предлагаем изучать две пьесы Александра Островского, а не одну: не только "Грозу", но и "На всякого мудреца довольно простоты". Даем вариативность и по Федору Достоевскому: можно выбрать "Подростка", а можно - "Преступление и наказание", - говорит она.

Ямпольская добавляет, что школьникам будет предложено изучать в том числе "Белую гвардию" Михаила Булгакова. "Мы понимаем, что "Мастера и Маргариту" дети прочтут почти наверняка, а "Белую гвардию", если мы их к этому не подтолкнем, вряд ли. А ведь это очень актуальный текст, он хорошо вписывается в исторический контекст, что важно. Так что в программе, - поясняет она, - предусмотрены, скорее, точечные изменения". В программу будут возвращены и такие произведения, как "Сын артиллериста", "Русский характер", "Брестская крепость", "В августе сорок четвертого" и другие.

Говоря о подходе к созданию новых учебников, советник президента заметила: перед школами, в первую очередь, стоит задача вырастить людей, не филологов. Соответственно, самое главное, на что мы должны сделать упор, - демонстрация смыслов и ценностей, заложенных в литературе", - заключила Ямпольская.