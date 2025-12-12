В Чебоксарах более 150 человек обратились за выплатами после атаки БПЛА

ЧЕБОКСАРЫ, 12 декабря. /ТАСС/. Заявления о выплатах после атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах подали более 150 человек. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

9 декабря в результате атаки беспилотников в Чебоксарах пострадали 14 человек и повреждено 15 зданий, в том числе 10 жилых домов. Власти Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации, предварительно оценив ущерб в сумму более 20 млн рублей. 11 декабря установлены размеры выплат пострадавшим от ЧС.

"В настоящее время обратились за финансовой помощью более 150 человек", - сказал Артамонов.

13 декабря в оперативном штабе Чебоксар состоится расширенный прием граждан, пострадавших после атаки БПЛА. Было отмечено, что на площадке будут работать профильные ведомства, в том числе органы региональной и муниципальной власти, где жители смогут задать интересующие их вопросы и подать заявление на получение выплат.

Размер выплат пострадавшим при получении вреда здоровья в зависимости от степени тяжести составляет в Чувашии от 313,5 тыс. до 627 тыс. рублей, при частичной и полной утрате имущества - 78 375 и 156 750 рублей на человека соответственно. Также предусмотрена компенсация при повреждении транспортных средств. Кроме того, 300 тыс. рублей получат юрлица и предприниматели, чье имущество пострадало после атаки БПЛА.