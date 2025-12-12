Отец Сергий: в ЦАР проживают более 700 православных

Храм Московского патриархата в Банги является единственным православным в Центрально-Африканской Республике, сказал его настоятель

БАНГИ /ЦАР/, 12 декабря. /ТАСС/. Подсчеты показали, что в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) живут свыше 700 православных христиан разных национальностей, сообщил ТАСС настоятель православного храма Московского патриархата в Банги отец Сергий.

"Согласно последнему подсчету, в Центрально-Африканской Республике проживают более 700 христиан, исповедующих православие", - сказал священник.

Он пояснил, что храм является единственным православным в стране, поэтому в него иногда приходят молиться представители других патриархатов, например, верующие из Болгарии и Эфиопии. К службам привлекаются и дети: с благословения Патриаршего экзарха Северной Африки митрополита Зарайского Константина при храме работает школа, в которой учатся более 150 детей. Их обучают четырем языкам: санго, французскому, английскому и русскому.

Отец Сергий добавил, что школа содержится при поддержке Патриаршего экзархата Африки, дети обучаются по учебной программе Министерства образования ЦАР.