Более 8,5 тыс. жителей Приморья остались без света из-за аварии

Отключения коснулись поселков Тавричанка, Рыбачий и Девятый Вал

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии в Надеждинском районе Приморья оставило без света свыше 8,5 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что вечером 12 декабря 2025 года на подстанции "Тавричанская" произошла авария, из-за которой без света остались более 8,5 тыс. человек. Отключения коснулись жителей поселков Тавричанка, Рыбачий и Девятый Вал", - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что будет произведена проверка соблюдения законодательства при обслуживании сетей, сроков устранения аварии, а также расследование ее причин.