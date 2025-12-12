В Москве водителей призвали отложить поездки на авто из-за снега 12 декабря

За обстановкой на дорогах следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Москвичей и гостей столицы попросили в пятницу, 12 декабря, отложить поездки на личном транспорте и воспользоваться городским из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"В Москве местами идет снег. На дорогах 6 баллов по данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Для поездок используйте метро, на автомобиле планируйте после 20:00", - сказали в департаменте.

Средняя скорость движения в городе составляет 28 км/ч. Интенсивное движение сейчас наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая; внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская; МКАД в районе Волоколамского шоссе в оба направления.

"На движение влияют локальные ограничения движения; низкие скорости из-за погодных условий; короткий рабочий день; ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП. Будьте аккуратны за рулем. Особенно на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Снижайте скорость вблизи пешеходных переходов", - отметили в департаменте.

