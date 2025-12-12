Депутат ГД Киселев запустит проект о доступности городской и туристической среды

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике отметил, что в России насчитывается около 11,5 млн людей с инвалидностью

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев ("Единая Россия") запустит социальный видеопроект "Маршрут построен", посвященный доступности городской и туристической среды для маломобильных граждан. Об этом парламентарий сообщил в интервью ТАСС.

"Сейчас с командой мы победили в ВК-грантах и реализуем большой проект, называется "Маршрут построен", где я путешествую по стране. В пяти городах мы уже сняли, и всего выйдет восемь выпусков. Буквально сегодня выйдет первый выпуск, где мы будем рассказывать о туристической индустрии: какие есть сложности, но и какие плюсы, какие новаторства уже появились в нашей стране", - сказал Киселев.

Как уточнили в пресс-службе депутата, проект состоит из восьми видеоблогов, в которых Киселев передвигается на инвалидной коляске и лично проверяет доступность городской и туристической среды в пяти российских городах - Москве, Торжке, Томске, Кемерове и Красноярске.

Депутат отметил, что в России насчитывается около 11,5 млн людей с инвалидностью, однако к категории маломобильных граждан также относятся пожилые люди, родители с колясками, временно утратившие трудоспособность, а также участники специальной военной операции (СВО), получившие инвалидность. По его словам, в целом это более 40 млн человек, то есть "практически каждый третий-четвертый житель страны".

Киселев подчеркнул, что основные проблемы, с которыми сталкиваются маломобильные граждане, связаны с недоступностью гостиниц, уличной и транспортной инфраструктуры, а также с недостаточной подготовкой персонала. "Все равно особые клиенты требуют особого внимания. И это тоже определенный этикет, на который люди должны обращать внимание и должны проходить, так сказать, уроки вежливости, уроки понимания людей с инвалидностью", - добавил он.