В Кисловодске открыли первый на Ставрополье фиджитал-центр

В рамках открытия гости ознакомились с возможностями центра, техническим оснащением и форматами занятий, которые планируется реализовывать на базе площадки

ПЯТИГОРСК, 12 декабря./ТАСС/. Первый на Ставрополье фиджитал-центр открылся в городе-курорте Кисловодске. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Евгений Моисеев.

"12 декабря в городе-курорте Кисловодске состоялось официальное открытие фиджитал-центра - первого в Ставропольском крае и самого южного фиджитал-центра в стране. Новая спортивно-технологическая площадка создана для развития фиджитал-спорта, сочетающего цифровые дисциплины и классические виды спорта. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Ставропольского края Иван Нифонтов и вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Левон Бакунц", - сказал Моисеев.

В рамках мероприятия гости ознакомились с возможностями центра, техническим оснащением и форматами занятий, которые планируется реализовывать на базе новой площадки. Появление фиджитал-центра, по словам мэра, стало возможным в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".

"Кисловодск традиционно ассоциируется с курортом, парком и санаториями, но теперь это и город современных направлений спорта и технологий. Открытие первого фиджитал-центра в Ставропольском крае именно в Кисловодске - это большое событие, в первую очередь конечно, для нашей молодежи. Здесь можно не просто заниматься спортом, а осваивать новые форматы, которые уже становятся частью большого спортивного движения. Теперь следующая задача, чтобы такие площадки работали в ежедневном режиме и были встроены в жизнь города и с самого открытия мы уже сформировали бесплатную группу на 90 кисловодчан для занятий этим прогрессивным видом спорта", - добавил Моисеев.