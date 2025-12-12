Волонтеры "Единой России" привезли бойцам СВО 145 тыс. тонн гуманитарных грузов

Председатель партии Дмитрий Медведев рассказал, встретился в Курске с теми, кто занимается гуманитарной помощью, работает в госпиталях и восстанавливает мирную жизнь в пострадавших от боевых действий регионах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Волонтеры партии "Единая Россия" доставили в зону проведения специальной военной операции 145 тыс. тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании Генсовета ЕР.

"Единая Россия" прочно ассоциируется с реальной помощью людям в трудных ситуациях. В значительной мере - это результат работы и заслуга наших добровольцев, наших волонтеров. Более 8,5 тыс. из них участвуют в гуманитарной и волонтерской миссиях партии. Они доставили уже более 145 тыс. тонн гуманитарных грузов нашим бойцам, они работают в госпиталях, восстанавливают мирную жизнь в регионах, которые пострадали от боевых действий", - рассказал политик. Медведев поделился, что относительно недавно был в Курске, встречался с ребятами, которые этим занимаются. "Они на самом деле большие молодцы", - похвалил он.

По словам Медведева, добровольцы помогают предотвращать и чрезвычайные ситуации, включая техногенные, ликвидировать их последствия. Он привел в пример работу волонтеров в Иркутской области и на Черноморском побережье. "Вся эта деятельность партии находится на виду, она востребована, и она должна быть продолжена", - сказал политик.