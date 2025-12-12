"Страна": у части жителей Одессы не будет электричества еще три дня

Из опубликованных изданием скриншотов переписки горожан с энергетическим холдингом "ДТЭК" следует, что в случае необходимости работы могут занять и больше времени

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение во многих одесских домах смогут восстановить только вечером 15 декабря. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

В ночь на 12 декабря в Одессе было слышно несколько взрывов. После этого в городе частично отключилось электро- и водоснабжение. Утром глава областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры. В свою очередь в ДТЭК заявили, что серьезные повреждения получила уже двадцатая подстанция холдинга в Одесской области, а также объект другой энергетической компании.