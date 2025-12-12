В Ленинградском зоопарке провели торжественное гашение новогодних почтовых марок

На одной изобразили белого медведя со снежинкой, на второй - красную лошадь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения новогодних почтовых марок прошла в Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге: на одной изображен белый медведь со снежинкой, на второй - красная лошадь. Первые оттиски художественного штемпеля на праздничной продукции поставили заместитель директора макрорегиона Северо-Запад Почты России Виктория Шишмарева и директор зоопарка Юрий Журавлев, сообщает пресс-служба АО "Почта России".

"Нам очень приятно, что во всех почтовых отделениях страны новогодние марки будут с изображением белого медведя, ведь этот зверь - главный символ нашего зоопарка. В 1930-х гг. именно сотрудникам Ленинградского зоопарка впервые в мире удалось добиться регулярного размножения этого вида. А Хаарчаане (белая медведица, которая содержится в Ленинградском зоопарке - прим. ТАСС) сегодня очень понравился подарок: конверт, сделанный руками сотрудников, с вкусным угощением внутри и со съедобной маркой", - отметил директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев.

Новогодние марки вышли в почтовое обращение 12 декабря. Тираж марки с медведем - 344 тыс. экземпляров, с красной лошадью на фоне почтового ящика и новогоднего узора - 450 тыс. экземпляров. Дополнительно к выпуску почтовых марок издали конверты первого дня и изготовили штемпели специального гашения для Москвы, Петербурга, Пензы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Вологды, Ярославля, Рязани, Орла и Воронежа.