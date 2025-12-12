Штрафы таксистам за перевозку детей без кресел поднимут до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой самозанятые таксисты будут нести ответственность за перевозку детей без автокресел как должностные лица, штраф составит 50 тыс. рублей. Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств, таблица поправок размещена в думской электронной базе.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым в марте. Предлагается увеличить административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя - с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей. Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Одобренными поправками предлагается установить, что для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей - как для должностных лиц.