В Москве и Подмосковье началось похолодание

На дорогах также возможна сильная гололедица

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Похолодание, обещанное ранее синоптиками, началось в Москве и Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Если утром в центре столицы метеостанция у гостиницы "Балчуг" зафиксировала плюс 5,7 градуса, то к 15:00 мск столбики термометров здесь опустились уже до плюс 1,6 градуса", - сказал собеседник агентства. Кроме того, на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, еще в полдень было плюс 4,3 градуса, а по последним данным температура воздуха здесь опустилась до 0,9 градуса. В Московской области на 15:00 мск синоптики зафиксировали уже первый "минус": в Дмитрове столбики термометров показали 1,1 градуса ниже нуля.

Некоторое время назад местами в столичном регионе начался снег, который к вечеру может обернуться метелью за счет усиления северо-западного ветра в порывах до 15-17 м/ с. Кроме того, в Гидрометцентре напомнили о возможном налипании мокрого снега на провода и деревья, в связи с чем в городе и области до 21:00 мск объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий потенциально опасные метеоусловия. "На дорогах также возможна сильная гололедица", - предупредили синоптики.

По их последним прогнозам уже вечером столбики термометров в столице и Подмосковье могут опуститься до минус 3 градусов, а предстоящей ночью метеорологи ожидают на фоне небольшого снега местами до минус 5-7 градусов в Москве и от минус 4 до минус 9 градусов по области. Ветер будет дуть северный и северо-западный со скоростью 6-11 м/ с, местами с порывами до 15 м/с.

Днем в субботу, 13 декабря, прогноз обещает облачность с прояснениями и температуру в Москве от минус 3 до минус 5 градусов, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер северный и северо-западный со скоростью 6-11 м/с и порывами до 17 м/с сохранится.