Форум "Героическая Россия" в Ростове-на-Дону объединил школьников и бойцов СВО

Для подростков подготовили различные выставки, экспозиции и картинные галереи

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 600 школьников примут участие в IV региональном патриотическом форуме "Героическая Россия", который стартовал в Ростове-на-Дону 12 декабря. Участниками стали школьники, которые работают в рамках проекта "Парта Героя", сообщила депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Новая школа" Лариса Тутова на пресс-конференции в пресс-центре регионального информационного центра "ТАСС-Юг".

"Сегодня в нашем форуме примут участие более 600 ребят из каждого муниципального образования Ростовской области. Это те школьники, которые имеют право сидеть за "Партой героя", - сказала Тутова.

Она уточнила, что проект "Парта героя" реализуется в Ростовской области с 2018 года. За это время было открыто 704 парты. 17 парт появились в преддверии Дня героев России, которой отмечался 9 декабря. Каждая парта посвящена выпускнику школы, ставшему героем Великой Отечественной войны, СВО, труда, спорта, науки и прославили свою школу в рамках страны.

Председатель общественного совета проекта "Новая школа" Александр Нечушкин отметил, что перед школьниками выступят и поделятся своим опытом преподаватели и участники СВО, которые принимали активное участие в подготовке форума. Также для школьников подготовили различные выставки, экспозиции, картинные галереи.