На Московском трамвайном диаметре пассажиры совершили более 1,8 млн поездок за месяц

На маршруте Т1 работают первые в России трамваи "Львенок-Москва" с автономным ходом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пассажиры совершили на первом маршруте Московского трамвайного диаметра (Т1) более 1,8 млн поездок за первый месяц работы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

"Больше 1,8 млн поездок совершили пассажиры на новом Московском трамвайном диаметре за первый месяц работы", - написал мэр.

Московские трамвайные диаметры заработали 12 ноября. Первый маршрут от Метрогородка до метро "Университет" длиной 27 км обеспечивает быструю и комфортную связь между востоком и юго-западом Москвы через центр города. Он работает по стандартам наземного метро. Т1 соединяет 13 районов Москвы с востока на юго-запад, четыре центральных ж/ д вокзала и 24 станции метро, МЦК и МЦД.

На маршруте работают первые в России трамваи "Львенок-Москва" с автономным ходом, они проезжают участок протяженностью 2,1 км по проспекту Академика Сахарова без подключения к контактной сети.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 км планируется запустить весной. Он соединит метро "Чертановская" со станцией Новогиреево МЦД-4 и улучшит транспортное обслуживание больше 1 млн жителей, заявлял ранее Собянин.