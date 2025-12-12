В аэропорту Казани задерживаются четыре рейса Nordwind

Задержка произошла из-за вводившихся ограничений на выполнение полетов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Четыре рейса авиакомпании Nordwind задерживаются из-за вводившихся ограничений на выполнение полетов в аэропорту Казани, сообщил перевозчик.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Казани, сообщала Росавиация. Ограничения сняты.

"12 декабря в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Казань задерживается выполнение рейсов: N4-701 Казань - Минеральные Воды, N4-702 Минеральные Воды - Казань, N4-705 Казань - Махачкала, N4-706 Махачкала - Казань", - говорится в сообщении.

Самолет рейса N4-245 Санкт-Петербург - Казань совершил посадку на запасной аэродром в Самаре.

"Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов", - отметили в Nordwind.