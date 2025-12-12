Тяжело больному ребенку из КБР передали побывавший на Эльбрусе флаг МЧС

Благотворительную акция сотрудники регионального управления провели в рамках акции "35 добрых дел"

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Флаг МЧС России, побывавший на Эльбрусе, и деньги на лечение передали сотрудники ведомства тяжело больному ребенку из Кабардино-Балкарии Ахмеду Шампарову. Акцию приурочили к 35-летию МЧС, рассказали в региональном управлении.

"Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарии провели благотворительный сбор средств на лечение Ахмеда Шампарова. Сегодня семья Шампаровых получила финансовую помощь от ГУ МЧС России по КБР. Также мальчику вручили игрушечный пожарный автомобиль и флаг 35-летия МЧС России, ранее побывавший на самой высокой точке Европы - вершине Эльбруса", - рассказали в ведомстве.

Благотворительную акция сотрудники регионального управления провели в рамках акции "35 добрых дел", приуроченной к 35-летию МЧС России.

У 14-летнего Ахмеда Шампарова из Нальчика диагностировали сложное заболевание - мышечную дистрофию Дюшенна. Мальчику требуется дорогостоящее лечение стоимостью несколько сотен миллионов рублей. Родные Шампарова объявили сбор, в котором активное участие принимают неравнодушные жители Кабардино-Балкарии и соседних регионов.