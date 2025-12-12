АТОР учредила национальную туристскую премию имени Сергея Корнеева

Об учреждении премии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила на пленарной сессии Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Приезжай. Зима"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объявила об учреждении национальной туристской премии за наиболее яркие и нестандартные решения, направленные на развитие туризма по разным его направлениям. Она будет носить имя Сергея Корнеева, одного из создателей отечественной туротрасли в ее современном формате, первая церемония вручения запланирована на декабрь 2026 года в Санкт-Петербурге.

Об учреждении премии Ломидзе сообщила на пленарной сессии Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Приезжай. Зима". "Эта премия позволит людям, участникам рынка, органам власти, туристско-информационным центрам, агентствам по туризму, общественным организациям - всем тем людям, структурам, которые занимаются реальным развитием туризма и предлагают самые интересные проекты у себя в регионах, получить достойное признание и узнавание по всей стране. Поэтому ассоциация туроператоров инициирует эту премию", - сказала она.

Сергей Корнеев (1970 - 2025) - экс-замглавы Ростуризма (2014-2020), председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга (2020-2024), вице-президент АТОР. Он был главным идеологом и создателем проектов "Новая туристская география" и "Серебряное ожерелье России". При его участии в Петербурге была организована серия знаковых событий, в том числе Фестиваль огня, Фестиваль ледоколов, выставки ледовых скульптур, мероприятия в "Острове фортов" в Кронштадте.

"Номинироваться и награждаться в рамках премии будут не просто "красивые идеи", существующие только на бумаге, или локальные инициативы, а системные решения, которые создают новую реальность для целых территорий и рынков. Это премия для создателей, для тех, кто не боится сложных задач, работает с большими форматами и меняет карту туристических возможностей страны", - подчеркнула Ломидзе.

Номинации будут утверждены в начале следующего года, в числе планируемых - "Цифровые технологии в туризме"; "PR-прорыв" - за продвижение России и ее регионов, турпродуктов; "Осознанное гостеприимство"; "Стихия воды: новые ритмы" - для проектов по развитию водных видов туризма; а также специальная номинация для участников проекта "Серебряное ожерелье России", который объединяет 11 субъектов Северо-Западного федерального округа.

"Сергей Корнеев соединял в своей работе стратегическое видение с умением реализовывать масштабные, сложные проекты, меняющие среду. Эта премия будет логичным продолжением его дела - находить и отмечать проекты-локомотивы, которые системно меняют туристическую реальность целых регионов, как это делал он сам", - сказала Ломидзе.