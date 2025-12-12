Малышева: память о Великой Отечественной войне имеет непреходящую ценность

Член Общественной палаты отметила, что это личная память каждого

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Память о Великой Отечественной войне имеет несколько уровней и непреходящую ценность. Такое мнение высказала ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Память о победе в Великой Отечественной войне имеет несколько уровней. Это персональная, личная память каждого. Затем мы говорим об очень сильном развитии памяти уже коллективной на уровне населенных пунктов, городов, регионов. Ну и, конечно, память национальная, когда выкристаллизовываются приоритеты", - сказала Малышева.

Она добавила, что память о победе для российского общества - это "не проходящая константа", которая остается в глубине сердец, потому что "мы - потомки победителей".

"80-летие Победы, мне кажется, и те мероприятия, которые были проведены, и те темы, которые были актуализированы, позволили эту память вывести на новый уровень самоидентификации, в том числе во внешнем контуре, и понять, что память о войне - это не просто личная история, не просто коллективные воспоминания или национальные ценности, но это еще база, основа самоидентификации нашего общества, обеспечения национальной безопасности", - заключила Малышева.