В ГД предложили запретить рекламные обзвоны и звонки коллекторов в праздники

Депутаты от фракции "Новые люди" отметили, что действующее законодательство устанавливает временные ограничения, но приравнивает праздничные дни к обычным выходным

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить в праздничные дни рекламные обзвоны, а также звонки от коллекторов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что действующее законодательство устанавливает временные ограничения, но приравнивает праздничные дни к обычным выходным, допуская звонки коллекторов с 9:00 до 20:00. При этом закон о рекламе не содержит запрета на звонки в праздники: ключевым условием является наличие согласия абонента, подчеркнули парламентарии. По их словам, поскольку такое согласие нередко включается в условия договоров, граждане продолжают сталкиваться с навязчивой рекламы в дни официального отдыха.

"Предлагаем рассмотреть возможность введения полного законодательного запрета на осуществление непосредственного взаимодействия с должниками (телефонные переговоры, личные встречи) и распространение рекламы посредством телефонных звонков в официальные нерабочие праздничные дни", - указано в тексте письма.