В Москве открылся первый магазин одежды из ДНР с брендом "Сделано под обстрелом"

Универмаг заработал в ТЦ "Мега" около станции метро Теплый Стан

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Белозерцев/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый магазин сети с одеждой от дизайнеров из Донецкой Народной Республики (ДНР) открылся в Москве. В частности, в нем представлены товары под брендом "Сделано под обстрелом", передает корреспондент ТАСС.

Магазин открылся в ТЦ "Мега" около станции метро Теплый Стан. Стойка с вещами бренда "Сделано под обстрелом" украшена коваными розами из осколков снарядов, которые выпустили по городу Вооруженные силы Украины (ВСУ).

"Мы тот универмаг, который смог объединить ведущие донецкие бренды в категориях "Мода" и "Народные промыслы" и представить их в рамках нашего универмага - на сегодняшний момент порядка 10 брендов. Они будут меняться, ротироваться. Мы будем помогать [предприятиям модной индустрии в регионе] и уже ведем активную просветительскую работу в самой Донецкой Народной Республике: как создавать моду, как создавать бренды, как выходить на федеральные сети, как работать вообще со спецификой российского законодательства и фэшн-индустрии", - сообщил ТАСС президент Magic Group, создатель федеральной сети SLAVA concept Александр Перемятов.

Как сообщил ТАСС на церемонии руководитель и владелец ООО "Трансстрой"- одного из крупнейший предприятий легкой промышленности в ДНР и создатель бренда - Дмитрий Плетень, под торговой маркой "Сделано под обстрелом" компания выпускает сейчас преимущественно спортивную одежду, а также товары в милитари стилистике. Логотип бренда представляет собой летящий вниз снаряд, перечеркнутый молотом, что символизирует победу труда и творчества над агрессией.

Он также отметил, что предприятие работает с 1995 года и выпускало до 2014 года текстиль, однако с началом конфликта в Донбассе стало больше производить униформу, в том числе одежду для бойцов. "Мы как одевали силовые органы в республике, так и продолжаем. Вот этот (бренд) - наша ветка в мирную жизнь. Это очень востребованный бренд, мы уже переходим на тысячные партии. То есть, самые наши топ продажи - это бейсболки, футболки, худи, мы уже в потоковом производстве запускаем тысячами, не сотнями", - сказал он.

Как сообщила ТАСС руководитель центра "Мой бизнес" в ДНР Любовь Луговая, для креативных индустрий региона это уникальная возможность представить свою продукцию в крупной торговой сети и на столичных площадках - обычно они работают только с состоявшимся бизнесом. "Надеюсь, что будет большое продолжение, будущее этого дела, ну и конечно, что они (предприниматели региона - прим. ТАСС) психологически будут готовы выйти за рамки, к которым они привыкли. Тем более рамки военного времени", - сказала она.