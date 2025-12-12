В онлайн-олимпиаде "Безопасный интернет" приняли участие более 2,4 млн школьников

Согласно представленным данным, в проекте участвовали школьники из 89 регионов России, а лидером по количеству участников стала Московская область

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 2,4 млн школьников приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде для школьников "Безопасный интернет", которая направлена на развитие навыков безопасного поведения в интернете и ответственного использования современных технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

"Подошла к завершению Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасный интернет". В 2025 году участие приняли более 2,4 млн учащихся с 1 по 11 класс", - рассказали в пресс-службе.

Согласно представленным данным, в проекте участвовали школьники из 89 регионов России, а лидером по количеству участников стала Московская область. От региона приняли участие более 567 тыс. школьников региона приняли участие в проекте.

В "Национальных приоритетах" напомнили, что в этом году участникам предлагались задания, связанные с искусственным интеллектом, в рамках которых школьники учились формулировать корректные запросы и распознавать потенциальные риски при работе с цифровыми сервисами. "Самыми сложными стали задания "Верный промт" - 20% абсолютно верных решений и "Опасные фото" - 23% успешных ответов. Школьники уверенно справились с задачами, близкими к реальным ситуациям: "Переписка с продавцом" - 78% верных ответов и "Квантовые компьютеры" - 64%", - сообщили в пресс-службе.

Организаторами олимпиады выступили АНО "Национальные приоритеты" и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минцифры России и национального проекта "Экономика данных".