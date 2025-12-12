В Твери восстановили газоснабжение в поврежденном при атаке БПЛА доме

Продолжается прием обращений от граждан по оценке ущерба имуществу

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Работы по восстановлению газоснабжения в многоквартирном доме в Твери, поврежденном в результате отражения атаки БПЛА, завершены. Несущие конструкции здания не повреждены, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Проведено обследование дома, в результате которого выявлено, что несущие конструкции здания не повреждены. Проведен разбор разрушенных элементов. Завершены работы, связанные с восстановлением газоснабжения жилого фонда", - говорится в сообщении.

Продолжается прием обращений от граждан по оценке ущерба имуществу, проводятся поквартирные обходы. Врио главы региона Виталий Королев поручил министерствам держать на контроле обращения жителей и обеспечить межведомственное взаимодействие для оценки ущерба из-за падения фрагментов БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" в областном центре. Лечение пострадавших также находится на контроле. "Поручаю максимально оперативно завершить все работы, принять меры для скорейшего возвращения людей в дома", - цитирует пресс-служба Королева.