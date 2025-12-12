Пулково надеется получить разрешение на использование биометрии к весне

Технология сможет использоваться для регистрации и посадки в самолет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Пулково рассчитывает получить специальной правовой режим для использования биометрии к весне 2026 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Леонид Сергеев.

"Первое, мы провели тест, работает ли эта технология. Тест позитивно подтвердился. Теперь, для того чтобы это обкатывать уже не на теоретических, а на реальных людях, нам надо получить экспериментальный правовой режим. И мы думаем, что мы его получим в течение весны и даже ближе к первому кварталу. Это поддерживается заместителем председателя правительства по биометрии", - заявил Сергеев.

Также он добавил, что в конце 2026 года должен будет выйти закон, который позволит технологии уже в 2027 году распространяться в аэропортах России.

В октябре 2025 года Минтранс, Минцифры, Центр биометрических технологий и "Аэрофлот" на форуме "Цифровая транспортация" подписали соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках. Технология сможет использоваться для регистрации и посадки в самолет, однако каждый пассажир может самостоятельно выбрать, как именно пользоваться транспортными услугами - по биометрии или с использованием документов. Пулково стал первым аэропортом России, где сервис прошел успешное тестирование.

В ноябре генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко отмечал, что трудности с законодательными барьерами по внедрению биометрии в аэропортах в ближайшее время решатся и технология будет быстро внедрена. По его словам, "в первую очередь это проблемы юридического плана о том, что есть трудности по внедрению этих процессов, которые связаны с законодательными барьерами". Глава Минтранса России Андрей Никитин также ранее отмечал, что процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры.