Авиакомпания "Россия" перевезет 2,4 млн пассажиров в 2025 году

В зимнем расписании предполагается 35 рейсов в среднем в сутки

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" перевезет 2,4 млн пассажиров в 2025 году в рамках программы "Шаттл". Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил генеральный директор АО "Авиакомпания "Россия" Ян Бург.

"Шаттл" - это программа многочастотных перелетов между Санкт-Петербургом и Москвой, запущенная авиакомпанией "Россия" с 1 июня 2024 года. Полеты выполняются из аэропортов Шереметьево и Внуково, интервалы рейсов - от 15 минут и от 30 минут соответственно.

"Стоит выделить и особо отметить нашу программу "Шаттл". Эта программа выполняется совместно с "Аэрофлотом". И по итогам текущего года мы планируем перевезти 2,4 миллиона человек. В зимнем расписании предполагается 35 рейсов в среднем в сутки по данной программе. И для ее выполнения мы задействуем около 15 самолетов с SSJ-100", - заявил Бург.

Также гендиректор "России" добавил, что наиболее востребованными маршрутами из Санкт-Петербурга являются рейсы в Калининград, Сочи, Мурманск и Минеральные воды. А за 1,5 месяца с момента открытия аэропорта в Краснодаре авиакомпанией было перевезено уже почти 6 тыс. человек.