В Латвии заблокировали "Объясняем.рф"

Сайт был запущен правительством РФ для информирования граждан по волнующим вопросам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Доступ к порталу "Объясняем.рф" заблокировали на территории Латвии. Об этом сообщается в Telegram-канале сайта.

"Сайт "Объясняем.рф" заблокировали в Латвии - информация на портале "может негативно влиять на сплоченность латвийского общества, понимание ценностей и поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Редакция портала отреагировала на решение ироничной благодарностью. "Благодарим за признание. Оставайтесь с нами - будем влиять негативно на сплоченность НАТО вместе", - говорится в публикации.

Сайт "Объясняем.рф" был запущен правительством РФ для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам.