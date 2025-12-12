В резиденции посла РФ в Лондоне прошел предновогодний концерт

Прием также посетили представители находящихся в Лондоне международных организаций, британских деловых и академических кругов, российские соотечественники, проживающие в Соединенном Королевстве

Редакция сайта ТАСС

© Илья Дмитрячев/ ТАСС

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Торжественный прием и предновогодний концерт прошли в резиденции посла РФ в Лондоне. Как передает корреспондент ТАСС, в нем приняли участие главы и сотрудники дипмиссий ряда государств СНГ, Азии, Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.

"Несколько лет подряд мы проводим в канун Нового года концерт и прием, пытаясь создать хорошее настроение на завершающем этапе еще одного непростого года. Судя по реакции зала и продолжительным аплодисментам, концерт нашим гостям понравился, значит, своей цели он достиг", - заявил корреспонденту ТАСС посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Перед гостями выступил британский вокальный гармонический коллектив Tenuto. Его участники - вокалисты Дэвид Лоуренс, Ричард Райан и Роберт Урбан-Наги - исполнили два десятка произведений в стиле классический кроссовер, включающий в себя элементы классической и эстрадной музыки. На приеме прозвучали такие хиты, как Volare, O Sole Mio, Time to Say Goodbye, арии из опер "Риголетто", "Травиата", "Джанни Скикки" и "Турандот", фрагменты мюзиклов "Отверженные", "Призрак оперы", "Вестсайдская история".

Прием также посетили представители находящихся в Лондоне международных организаций, британских деловых и академических кругов, российские соотечественники, проживающие в Соединенном Королевстве. "В ходе приема, прошедшего в теплой дружеской атмосфере, наши гости смогли послушать интересный профессиональный концерт, а также попробовать традиционные блюда русской кухни", - сообщили в посольстве РФ.