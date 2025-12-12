"Литфонд": рукопись песни Цоя "Спокойная ночь" досрочно продали на аукционе

Начальная цена листа с текстом составила 1 млн рублей, однако точная сумма продажи не раскрывается

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рукопись песни Виктора Цоя "Спокойная ночь" продана на аукционе раньше запланированной даты аукциона 18 декабря, сообщил ТАСС директор Аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. Начальная цена листа с текстом составила 1 млн рублей, однако точная сумма продажи не раскрывается.

"Досрочный выкуп на аукционном рынке, как в России, так и за рубежом, явление достаточно редкое. Но когда появляется покупатель с выраженным интересом к конкретному лоту, и он готов предложить цену, от которой не могут отказаться ни продавец, ни аукционный дом, стороны, как правило, приходят к соглашению. В таких случаях, строго в соответствии с правилами торгов, лот снимается с аукциона заранее", - прокомментировал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что интерес к лоту у покупателей был крайне высоким. "Аукцион - это всегда непредсказуемая история. В итоге предложение, сделанное покупателем, полностью устроило всех участников процесса", - заключил он.

Рукопись написана на тетрадном листе бумаги и содержит подпись журналиста и автора статей по истории русского рока. Нины Барановской. На документе также указана дата - 7 июня 1986 года.