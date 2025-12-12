В казанском метро ограничили провоз электросамокатов и гироскутеров

В качестве ручной клади разрешается провозить только детские и складные велосипеды в упакованном виде

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. В казанском метрополитене с 12 декабря вводятся ограничения на провоз электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности, сообщается в Telegram-канале МУП "Метроэлектротранс".

"В связи с повышенными мерами антитеррористической защиты, в метро вводятся ограничения на провоз электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и т. п.). Эти устройства не будут допускаться в зону транспортной безопасности, если их аккумуляторы невозможно проверить с помощью рентгеновского оборудования", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в качестве ручной клади по-прежнему разрешается провозить только детские и складные велосипеды в упакованном виде.