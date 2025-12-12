Впервые опубликованы рассекреченные доклады главы Смерша Сталину

Уникальность сборника в том, что никаких корректив в тексты внесено не было

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Секретные доклады главы Смерша Виктора Абакумова Иосифу Сталину впервые опубликованы без купюр в вышедшем в свет сборнике "Абакумов - Сталину. Особая папка ГУКР "Смерш" НКО СССР".

Как отметил на презентации книги с рассекреченными материалами из Центрального архива ФСБ историк спецслужб Олег Матвеев, Главное управление контрразведки Наркомата обороны СССР Смерш, действовавшее менее трех лет - с апреля 1943-го по май 1946 года, вместе с "младшими братьями" - управлением контрразведки Смерш Наркомата ВМФ и отделом контрразведки Смерш в войсках НКВД СССР - оставили очень яркий след в истории Второй мировой войны.

В книге впервые представлены рассекреченные 230 документов из архивного фонда "Особая папка ГУКР "Смерш" НКО СССР" - доклады главы Смерша Виктора Абакумова лично Сталину. Уникальность сборника в том, что "никаких корректив [в тексты] внесено не было - как было в документе, так и опубликовано", - рассказал на презентации работающий в Институте военной истории академии Генштаба историк спецслужб Александр Зданович. "Этому сборнику можно доверять. Я с полным основанием как автор-составитель могу вам гарантировать предельную честность", - отметил он. По его словам, далеко не все доклады Абакумова Сталину и уже с купюрами, в том числе имен агентов Смерша, передавались двум другим членам высшего органа управления страной в годы войны - Государственного комитета обороны (ГКО) - главе МИД СССР Вячеславу Молотову и главе НКВД СССР Лаврентию Берии.

Доклады Смерша

"Мы вводим в научный оборот 230 документов по всем направлениям деятельности военной контрразведки в годы войны - от информирования руководства о положении на фронтах и состоянии войск до розыска нацистских преступников и организации уголовных процессов над ними", - рассказал начальник Центрального архива ФСБ России Николай Иванов. По его словам, кроме того, что при подготовке сборника использовали материалы Центрального архива ФСБ, где хранятся копии докладов Абакумова Сталину, они обращались в другие архивы, где могли сохраниться подлинники чистовых вариантов докладов Абакумова, но найти их нигде не удалось.

Невошедшие фрагменты

По словам Здановича, идея публикации докладов Смерша Сталину возникла 15 лет назад при подготовке шестого тома "Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны" 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", в котором впервые были собраны материалы всех спецслужб в годы войны - ГРУ, пограничников, внутренних войск и органов госбезопасности.

Но до реализации идеи сборника по Смершу прошло 15 лет. За это время Департамент военной контрразведки ФСБ и Управление регистрации и архивных фондов ФСБ провели масштабную работу, позволившую рассекретить доклады с высшей формой секретности. В докладах Смерша содержались даже выводы о причинах неудачных операций войск, в том числе операции 1944 года, когда они привели после проверок членами ставки к переформированию Западного фронта на Белорусские фронты.

"Естественно, опубликованы не все докладные записки Абакумова Сталину", - признал Зданович, напомнив, что закон четко определяет, что можно рассекретить и опубликовать. Из оставшихся в тени - материалы о секретных сотрудниках, которые выполняли задания в том числе за линией фронта. В то же время он считает, что и их имена, которые вычеркивали даже для других членов ГКО СССР, со временем должны стать известны. "Я категорический сторонник того, чтобы те, кто принес нашу Победу, находясь за линией фронта, пускай это были бывшие военнопленные, которые были заброшены к нам немцами, а потом работали в интересах военной контрразведки - это герои тайной войны", - считает Зданович. Он рассказал, что ему как историку обидно, что даже имена тех, кто руководил тайными операциями времен войны, приближая Победу, остаются неизвестными. "Это такие же бойцы, как и бойцы Красной Армии и Военно-морского флота, которые сделали ничем не меньше для Победы", - считает он.

По его словам, "как правило, первый набор в Смерш - это были офицеры, которые долечивались в госпиталях после полученных ранений на полях Великой Отечественной войны".

Книга не только для историков

При поддержке Общественного совета при ФСБ России книга на 800 страницах вышла тиражом 1000 экземпляров. Предполагается также сделать ее доступной в интернете.

Как заметил Олег Матвеев, тема Смерша в последние годы переживает определенный ренессанс - если в 1990-х годах сотрудники в кинофильмах, телесериалах и книгах выступали чаще как отрицательные персонажи, то в последние годы отношение стало меняться. "Но к сожалению, подчас представления о деятельности военной контрразведки Смерш достаточно примитивны и не основаны на реальной картине. Выход такого сборника дает возможность творческим людям получить реальную информацию, увидеть реальную роль, которую играли органы военной контрразведки в период войны, прежде чем садиться за очередной сценарий", - считает он.