Два человека на Кипре включены в программу переселения соотечественников в РФ

На основании этих сертификатов они по прошествии определенного времени получат паспорта граждан Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Впервые в истории Кипра два человека, проживающие на острове, включены в российскую госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Никосии.

Соответствующие свидетельства участников указанной программы, были вручены двум рожденным в СССР соотечественникам, которые имеют гражданство Канады и Туркмении. На основании этих сертификатов они по прошествии определенного времени получат паспорта граждан Российской Федерации.

Комментируя в беседе с корреспондентом ТАСС вручение этих документов соотечественникам, посол РФ на Кипре Мурат Зязиков отметил, что свидетельства получили жители как южной, так и северной частей острова. Более того, на рассмотрении сейчас находятся и другие заявления от проживающих на Кипре российских соотечественников о включении в госпрограмму. Как отметил Зязиков, все это свидетельствует о том, что утвержденная в 2006 году программа возвращения соотечественников "крайне востребована среди тех иностранных граждан, которые желают переехать в Россию и получить виды на жительство или гражданство в упрощенном порядке и на льготных условиях". "Мы искренне рады, что наши соотечественники, владеющие русским языком, воспитанные в традициях российской культуры и, таким образом, в наибольшей мере готовые к адаптации в российское общество, демонстрируют столь наглядное стремление воспользоваться возможностями, которые предоставляет эта государственная программа", - добавил посол.