Участники форумов Росмолодежи за год направили на СВО 25 тонн гумпомощи

Всего было сформировано и распределено более 7,5 тыс. продуктовых и гигиенических наборов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Участники форумов Росмолодежи направили 25 тонн гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям за год, сообщил руководитель агентства Григорий Гуров.

"Ежегодно на форумах Росмолодежи мы проводим полезную программу, в рамках которой ребята отправляются в гуманитарные миссии в Донбасс и Новороссию. Молодые люди привозят на форумы гуманитарную помощь: предметы личной гигиены, продукты питания, одежду. За год мы направили 25 тонн гуманитарной помощи жителям приграничья, военнослужащим СВО и их семьям", - приводит пресс-служба Росмолодежи слова Гурова.

Всего было сформировано и распределено более 7,5 тыс. продуктовых и гигиенических наборов, расфасованы сотни килограммов крупы, муки, сахара, отсортировано и подготовлено более 13 тыс. единиц одежды и пар обуви. Добровольцы сформировали около 2 тыс. индивидуальных наборов, обработали тысячи единиц экипировки и специального оборудования для участников СВО, в Ростове-на-Дону подготовили к передаче 126 автомобилей для нужд военнослужащих.