Водительские права предложили разрешить предъявлять в Мax

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. МВД РФ предлагает приравнять возможность показывать водительские удостоверения и регистрационные документы на транспортные средства в Мax с предъявлением этих документов. Это следует из соответствующего проекта постановления правительства, подготовленного ведомством.

Так, ведомство предлагает дополнить пункт 2.1.1. "Правила дорожного движения РФ" сноской следующего содержания: "Предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии с федеральной государственной информационной системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", приравнивается к предъявлению таких документов".

Под пунктами 2 и 3 в постановлении указаны водительские права на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, а также регистрационные документы на транспортное средство, кроме мопедов, а при наличии прицепа - и на прицеп, кроме прицепов к мопедам. Предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии с "Госуслугами".

В пояснительной записке говорится, что предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию отношений, связанных с безопасностью дорожного движения. Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов. Кроме того, принятие проекта постановления также не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

В настоящее время в мобильном приложении "Госуслуги. Авто" доступна для проверки цифровая копия водительского удостоверения и СТС. Вместе с тем в бумажном виде эти документы должны быть также в наличии. Ранее глава ГАИ Михаил Черников сообщал, что готовится проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов.