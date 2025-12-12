ЛАГ ведет переговоры с РФ о создании арабского культурного центра в Москве

Идут усиленные переговоры на всех уровнях, отметил глава представительства ЛАГ в РФ Валид Хамид Шилтаг

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) ведет переговоры с РФ о создании в Москве арабского культурного центра. Об этом заявил глава представительства ЛАГ в РФ Валид Хамид Шилтаг на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам ХХ Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова и награждению его участников.

"Мы готовимся, и идут усиленные переговоры с Российской Федерацией на всех уровнях о создании арабского культурного центра в Москве. Продолжаем переговоры насчет этого, - сказал он. - Мы нуждаемся в арабском культурном центре здесь".