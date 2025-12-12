В Петербурге открылась выставка об истории Союзного государства

Постоянная экспозиция представлена в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Историю Союзного государства России и Белоруссии представили на выставке в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Петербурге. Экспозиция будет постоянной, отметил на торжественной церемонии открытия Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.

"Сегодня исторический день. <…> И этот первый шаг, который мы делаем, это не просто временная выставка - это постоянно действующая экспозиция, которая будет развиваться. Начинаем мы с серии книг <…>. Библиотека создана и будет работать на благо наших народов, на укрепление Союзного государства", - сказал Глазьев.

Публике представили копию указа о создании Союзного государства, а также другие документы. В экспозиционное пространство вошла также книжная серия "Библиотека Союзного государства". Это один из проектов Постоянного Комитета Союзного государства по сохранению исторической памяти, посвященный ключевым событиям и личностям общей истории России и Белоруссии. Все книги серии написаны на основе уникальных архивных данных, недоступных ранее широкому кругу читателей.

История создания Союзного государства

8 декабря 2024 года исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Интеграционный процесс начался после распада СССР: в 1995 году был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а 2 апреля 1996 года - Договор об образовании Сообщества двух стран. Этот документ заложил основы для формирования единого экономического пространства, согласования внешней политики и перехода к общему законодательству, при сохранении суверенитета сторон.

2 апреля 1997 года Сообщество было преобразовано в Союз России и Белоруссии, а 8 декабря 1999 года был подписан ключевой Договор о создании Союзного государства, вступивший в силу в 2000 году. Он предусматривает поэтапное формирование единого экономического и валютного пространства, проведение согласованной внешней политики и принятие Конституционного акта. Процесс интеграции продолжается, оставаясь одним из наиболее глубоких примеров взаимодействия государств на постсоветском пространстве.

О Президентской библиотеке

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в Санкт-Петербурге 27 мая 2009 года в отреставрированном историческом здании Святейшего синода на Сенатской площади. Она имеет статус национальной библиотеки России и является общегосударственным электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку. Библиотека функционирует как мультимедийный научно-образовательный, информационно-аналитический и культурно-просветительский центр.