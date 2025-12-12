На фестивале "Победили вместе" показали фильмы из арабских стран

Глава представительства Лиги арабских государств в РФ Валид Хамид Шилтаг выразил желание, чтобы это было традиционно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. На ХХ Международном кинофестивале "Победили вместе" имени Владимира Меньшова впервые показали 15 фильмов из арабских государств. Об этом заявил глава представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) в РФ Валид Хамид Шилтаг.

"Впервые в этом фестивале участвовали 15 фильмов из арабских государств. Мы хотим, чтобы это было традиционно. Не только в городе Сочи, но и других городах [России]", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам ХХ Международного кинофестиваля "Победили вместе" имени Владимира Меньшова и награждению его участников.