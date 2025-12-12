Малышева: агрегатор маршрутов привлечет внимание к неизвестным местам

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Агрегатор маршрутов исторической памяти привлечет внимание к малоизвестным фактам военной истории России. Об этом сообщила ТАСС руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"[Созданный агрегатор] позволяет увидеть не только глобальные маршруты, города, известные мемориалы, но и обратить внимание на те малоизвестные места и населенные пункты, и памятные места, которые очень дороги, но о них мало еще кто знает", - рассказала ТАСС Малышева в ходе открытия регионального информационного центра (РИЦ) "ТАСС Калининград".

По ее словам, в 2025 году в создаваемом агрегаторе маршрутов исторической памяти сформирован раздел маршрутов памяти и славы. Сейчас там уже существуют маршруты экскурсионные, которые могут быть использованы и при индивидуальном туризме, и в организованном, но главное - могут лечь в основу школьного, студенческого туризма. Сами эти маршруты написаны и внесены активистами и разработчиками, либо общественными организациями, либо туристическими операторами, "так формируя карту нашей памяти".

"Все маршруты размещены на портале, их можно свободно использовать, и мы очень надеемся, что эта работа дальше всеми нами сообща будет продолжаться, потому что такой подход, именно вовлечение общественных институций в формирование таких маршрутов - это залог сохранения исторической памяти на уровне общественного сознания, во-первых, во-вторых, - создание доступного ресурса [агрегатора], который можно использовать в своей деятельности", - отметила Малышева.

Агрегатор представлен на сайте в качестве информационного ресурса, также готовится мобильное приложение "По местам памяти и славы", в которых пользователи смогут предлагать собственные маршруты памяти. Смысл агрегатора в том, чтобы основные места памяти, которые формируют мировоззрение у общества, появились в доступном формате для самостоятельного изучения, прежде всего для молодежи, были в формате "вытянутой руки".

Задачей стояло создать общедоступный, понятный, логичный ресурс-приложение. Агрегатор формируется через личное участие. Оценкой пользовательского материала будет заниматься специальная экспертная комиссия, только после ее оценки маршрут становится возможным к использованию в свободном режиме. Так создается народная карта маршрутов исторической памяти, аналогов которой нет, отмечала ранее Малышева.