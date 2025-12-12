Утверждена обновленная программа развития МГТУ им. Н. Э. Баумана до 2030 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заседание наблюдательного совета МГТУ им. Н. Э. Баумана, на котором была утверждена обновленная программа развития университета до 2030 года, сообщили в секретариате Мантурова.

"Участники заседания утвердили обновленную программу развития университета до 2030 года, обсудили создание филиала в Ташкенте и рассмотрели ключевые финансово-хозяйственные вопросы", - говорится в сообщении.

Ректор университета Михаил Гордин рассказал о ключевых целях и результатах реализации инициатив в области инженерного образования, исследований и разработок и цифрового развития по итогам 2025 года и планах на 2026 год.

"Миссия отражает смысл существования МГТУ им. Н. Э. Баумана с опорой на предшествующий исторический опыт - создавать научно-технологическое будущее и воспитывать новые поколения русских инженеров. Для ее реализации мы формулируем свое видение как системообразующего университета, обеспечивающего создание эффективных технических решений для страны", - отметил Гордин, слова которого приводятся в сообщении.

Также участники заседания обсудили укрепление международного сотрудничества - было принято решение о создании филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в Ташкенте.

"Уже не раз говорилось, что ведущие вузы страны должны стать интеллектуальной основой технологического суверенитета. Быть не только кузницей квалифицированных кадров, но и выполнять роль фабрик инноваций для пары десятков отраслей. Бауманка уже идет по этому пути, развивая производственный контур, который сочетает практико-ориентированную подготовку с решением прикладных задач для бизнеса. Такая модель успешно работает по ряду высокотехнологичных направлений", - подчеркнул Мантуров.