"Сравни": 30% россиян воспринимают "Деда Мороза" как реального персонажа

По данным опроса, если бы у респондентов была возможность написать письмо "Деду Морозу" сейчас, материальные ценности отошли бы на второй план

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Практически треть опрошенных россиян воспринимают "Деда Мороза" как существующего персонажа. Об этом сказано в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", текст которого есть у ТАСС.

"Что касается самого существования новогоднего волшебника, то вера в чудо сохраняется у многих и во взрослом возрасте. Согласно данным опроса, 30% респондентов до сих пор воспринимают "Деда Мороза" как реального персонажа и часть чуда", - говорится в тексте.

Более трети (34%) опрошенных заявили, что верили в "Деда Мороза" до возраста старше 10 лет или продолжают верить до сих пор, 30% утратили иллюзии до пяти лет, 16% - с пяти до семи лет, а 20% - с 8 до 10 лет, поделились эксперты.

Большинство опрошенных (60%) в детстве сами догадались о том, что сказочного персонажа не существует. Еще 24% случайно обнаружили спрятанные подарки, 12% узнали правду от друзей или знакомых, а в 4% случаев родители решились сказать детям прямо о том, что "Дед Мороз" - выдуманный персонаж. На вопрос о воспитании детей 63% участников опроса ответили, что правда должна открыться естественным путем. Еще 30% уверены, что веру нужно сохранять до последнего ради развития фантазии, а 7% считают, что лучше говорить правду сразу.

По данным опроса, если бы у респондентов была возможность написать письмо "Деду Морозу" сейчас, материальные ценности отошли бы на второй план. Так, 12% опрошенных попросили бы о материальных благах, таких как дом или путешествия. 35% респондентов загадали бы личное нематериальное счастье или покой. Однако абсолютное большинство - 53% россиян - посвятили бы свое письмо просьбам об общественном благе, мечтая о мире и справедливости.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов РФ.