В Херсонской области открыли мемориал в память о погибшем участнике СВО

Мемориальная доска посвящена рядовому 225-го мотострелкового полка Геннадию Колодию

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о рядовом 225-го мотострелкового полка Геннадии Колодии, погибшем 30 июля 2024 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, открыли в селе Богдановка Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Богдановка Каховского округа открыли мемориальную доску нашему земляку - Геннадию Сергеевичу Колодию, погибшему при выполнении боевых задач на территории ДНР. С этой просьбой в администрацию обратилась его супруга. Счел важным, чтобы память о защитнике Отечества была увековечена именно на родной земле. Поручение выполнено", - написал он в своем Telegram-канале.

Колодий указом президента РФ Владимира Путина награжден орденом Мужества посмертно.