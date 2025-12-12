АСИ и Россотрудничество запустят международный проект "Знаток России" в 2026 году

В АСИ отметили, что по итогам обучения дипломаты станут амбассадорами регионов-финалистов программы "Открой твою Россию" и будут представлять их туристические продукты на площадках Русских домов по всему миру

Глава Россотрудничества Евгений Примаков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева © Пресс-служба АСИ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запустят совместный международный проект "Знаток России" для сотрудников дипломатических представительств РФ за рубежом. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Подписание соглашения прошло в ходе мероприятия по отбору регионов-финалистов программы по развитию въездного туризма "Открой твою Россию", которую АСИ реализует совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок (ЦСР).

"Проект ["Знаток России"] предусматривает обучающую программу для сотрудников дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом и создание цифровой платформы с обучающими материалами и информацией о регионах на иностранных языках для туроператоров целевых рынков. Благодаря такому комплексному подходу регионы впервые получают полный цикл поддержки - от диагностики и разработки туристического продукта до его международного продвижения и выхода на инвестиционные проекты", - приводит слова Чупшевой пресс-служба АСИ.

В АСИ отметили, что по итогам обучения дипломаты станут амбассадорами регионов-финалистов программы "Открой твою Россию" и будут представлять их туристические продукты на площадках Русских домов по всему миру. "Это соглашение закрепляет роль въездного туризма как одного из важного, стратегически значимого, эффективного инструмента языка международной дипломатии, инструмента мягкой силы. Мы понимаем, что российское гостеприимство, особенности регионов, та душевность, с которой мы можем встречать гостей, как раз и является лучшим подтверждением того, что из себя на самом деле представляет Россия, российский народ, российские регионы. Мы очень рады, что регионы из разных федеральных округов, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Югом России, принимают участие в программе про гостеприимство, про то, как показать, встретить гостей и показать Россию совершенно с разных сторон", - приводятся в сообщении слова главы Россотрудничества Евгения Примакова.

О программе

Программа по развитию въездного туризма "Открой твою Россию" объединяет ключевые федеральные инициативы по развитию въездного туризма и впервые формирует единую системную архитектуру подготовки регионов к выходу на международные рынки. На первом этапе 65 субъектов РФ заполнили диагностические карты, разработанные АСИ для самооценки готовности регионов к приему иностранных туристов. По итогам заседания Экспертного совета в программу вошли 25 регионов. На мероприятии в Москве озвучили 10 регионов-финалистов с самыми перспективными туристическими продуктами, которые получат комплекс мер поддержки.