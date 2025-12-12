В Северодонецке запустили закрытую сеть связи для вызова экстренных служб

Проект станет пилотным, после тестирования аналогичные сети могут подключить в других городах ЛНР

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Закрытую локальную сеть для вызова экстренных служб в условиях отсутствия мобильной связи запустили в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Запускаем в Северодонецке локальную мобильную связь. Техническая возможность специалистами уже проработана. С завтрашнего дня будет доступен вызов по коротким номерам 101, 102, 103, 104 с оператора МКС ("Мобильные коммуникационные системы", республиканский проект в области GSM-связи - прим. ТАСС)", - написал он.

Пасечник анонсировал создание закрытой локальной сети в ходе прямой линии с жителями ЛНР, которые просили включить мобильную связь в прифронтовых районов для вызова экстренных служб. По его словам, проект в Северодонецке станет пилотным, после тестирования аналогичные локальные сети могут быть развернуты в Лисичанске, Рубежном и Кременной.

Населенные пункты Северодонецкой агломерации - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены летом 2022 года, но остаются одной из прифронтовых территорий ЛНР, в которых мобильная связь временно отключена в интересах безопасности.