Корреспондент ТАСС Борко стала победителем конкурса Минпросвещения РФ

Василина Борко заняла первое место в номинации "100 лет дорогой детства: 100-летию "Артека" посвящается"

Редакция сайта ТАСС

Корреспондент ТАСС Василина Борко © ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Корреспондент информационного агентства ТАСС Василина Борко стала победителем всероссийского конкурса журналистских работ в области образования "ПРО образование" в номинации "100 лет дорогой детства: 100-летию "Артека" посвящается". 12 декабря прошла церемония награждения.

"Я по образованию филолог и могла бы стать учителем русского языка и литературы. В университете проходила практику. И тогда я поняла, настолько сложно и ответственно работать с детьми - для этого не просто нужны знания. Нужен особый дар. И хотя учителем я так и не стала, но рада, что у меня появилась возможность в своих текстах на всю страну рассказывать о крутых педагогах. Считаю, что писать о них нужно как можно больше и чаще, они этого реально заслуживают и могут рассказать очень много интересных историй и мотивировать своим примером", - сказала она.

Кроме того, Борко заняла второе место в номинации "ПРО профи: об учителе своими словами".

Организатором состязания выступает Минпросвещения России, оператором - Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации.

Конкурс проводится ежегодно для выявления и распространения лучшего опыта освещения инициатив и проектов в средствах массовой информации, направленных на развитие системы образования. Он предоставляет уникальную возможность профессиональным журналистам, независимым авторам, педагогам и обучающимся заявить о себе, своем таланте и заинтересованности в развитии сферы образования.