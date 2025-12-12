В Дагестане ожидается сильный ветер с дождем и снегом

Жителям рекомендовали не забывать о мерах безопасности

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер с дождем и снегом ожидаются в ближайшие дни в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Сильный ветер до 20-29 м/с в сочетании с осадками (дождь, снег) ожидается по районам Республики Дагестан в период с 12 декабря по 14 декабря",- говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности. "Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения. Держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных оперативных служб - 112", - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.