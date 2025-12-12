Правительство направит в Калининград 5,5 млрд рублей на здравоохранение

В 2025 году общий объем поддержки этого направления составил 37,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Федеральное правительство направит в Калининградскую область 5,5 млрд рублей на развитие сферы здравоохранения. Об этом на заседании комиссии по социально-экономическому развитию региона заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Могу сегодня сказать, что президент и в рамках нового национального проекта, и в рамках продолжения программы модернизации первичного звена здравоохранения уже принял решение о продолжении тех программ, которые реализовывались с 2021 года. И с 2026 года начнется новый этап. Он является неотъемлемой частью национальных проектов "Продолжительная активная жизнь" и "Семья". И на поддержку этого направления в Калининградскую область будет направлено 5,5 миллиарда рублей. Это заявка, которая была представлена и в полном объеме обеспечена федеральным правительством", - подчеркнула Голикова.

По ее словам, государственная поддержка сферы здравоохранения Калининградской области постоянно растет, учитывая специфическое расположение региона. В 2025 году общий объем поддержки этого направления составил 37,8 млрд рублей, что на 15,6% выше уровня 2024 года.

В целом, отметила зампредседателя правительства РФ, Калининградская область полностью сохраняет статус геостратегической территории, что предполагает отдельную поддержку в рамках всех федеральных программ. Отметим, 12 декабря Татьяна Голикова находится в Калининградской области с рабочей поездкой.