Голикова: поликлиника в Калининграде откроется после ремонта в начале 2026 года

В обновленной поликлинике будут принимать жителей Центрального района Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Поликлиника городской больницы №2 в Калининграде откроется в середине января 2026 года после масштабной реконструкции. В здании поликлинического отделения будут принимать более 32 тыс. пациентов, сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии по социально-экономическому развитию Калининградской области, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы с Алексеем Сергеевичем (губернатором региона Алексеем Беспрозванных - прим. ТАСС) были на объекте, новая поликлиника городской больницы №2 в Калининграде, которая должна распахнуть свои двери сразу после новогодних праздников, в середине января 2026 года. И очень надеемся, что в ней будут обеспечены все условия для функционирования, потому что количество людей, которые прикреплены к поликлинике, большое, более 32 тысяч человек", - сказала Голикова.

В обновленной поликлинике будут принимать жителей Центрального района Калининграда. В здании поликлиники откроют кабинеты терапевтов, узких специалистов, помещения для УЗИ, рентгена, флюорографа, маммографа, кабинет функциональной диагностики, а также дневной стационар.

Также на заседании комиссии Голикова заявила о предоставлении региону из федерального бюджета 5,5 млрд рублей в 2026 году на реализацию нацпроектов "Продолжительная активная жизнь" и "Семья".